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Maltepe’de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 15:55
Maltepe’de lüks otomobil ile drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.
Maltepe’de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza
Maltepe’de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza
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