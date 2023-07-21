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Maltepe’de ‘bitmeyen çalışma’ kavgası! Belediye çalışanı ve vatandaş kavga etti

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Giriş: 21.07.2023 09:02
İstanbul Maltepe'de bir kadın cadde üzerinde yapılan çalışmanın uzamasına sinirlendi. Belediye personeli ile kadın arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
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