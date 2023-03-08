08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maltepe'de betonunda midye kabukları ve paslı demirler görünen köprü havadan görüntülendi

Maltepe'de betonunda midye kabukları ve paslı demirler görünen köprü havadan görüntülendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 16:44
İstanbul'da beklenen olası deprem özellikle ana yollardaki köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonunda ortaya çıkan midye kabukları tedirgin etti. Köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirten İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "Burada beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum." dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise, "Beton kalitesi oldukça düşük. Deniz kumu kabuğu olan yapılar zaten riskli" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili İBB'den ise bir açıklama yapılmadı. İşte görenlerin tedirgin olduğu o köprü...
Malatya’da 6 katlı bina çöktü!
Malatya'da 6 katlı bina çöktü!
İstanbul Maltepe’de korkutan manzara!
İstanbul Maltepe’de korkutan manzara!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
2 ayrı şehirde kan donduran vahşet!
2 ayrı şehirde kan donduran vahşet!
Şehit Albaya veda
Şehit Albaya veda
Köpek vapura binince kaptan seferi iptal etti!
Köpek vapura binince kaptan seferi iptal etti!
Yenikapı’da taksicilerin sefer iptal’ oyunu
Yenikapı'da taksicilerin "sefer iptal'" oyunu
Bahçelievler’de binanın önündeki kaldırım çöktü
Bahçelievler'de binanın önündeki kaldırım çöktü
Beşiktaş’ta Cenk Tosun gelişmesi!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!
Bin 400 metrede dev yarıklar!
Bin 400 metrede dev yarıklar!
5. kez baba oluyor
5. kez baba oluyor
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Daha Fazla Video Göster