Maltepe'de betonunda midye kabukları ve paslı demirler görünen köprü havadan görüntülendi

İstanbul'da beklenen olası deprem özellikle ana yollardaki köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonunda ortaya çıkan midye kabukları tedirgin etti. Köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirten İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "Burada beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum." dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise, "Beton kalitesi oldukça düşük. Deniz kumu kabuğu olan yapılar zaten riskli" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili İBB'den ise bir açıklama yapılmadı. İşte görenlerin tedirgin olduğu o köprü...