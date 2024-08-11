11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Maltepe'de akılalmaz kaza! Araba dükkana daldı ölümden döndüler

Maltepe'de akılalmaz kaza! Araba dükkana daldı ölümden döndüler

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2024 11:28
İstanbul'da cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana daldı. Kazada dükkanda oturan 4 kişinin ölümden kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber ekibi Soysalı Köyü’nde
A Haber ekibi Soysalı Köyü'nde
Bursa’nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi
Bursa'nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi
Akdeniz’de mısır hasadı
Akdeniz'de mısır hasadı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Erken Bizans döneminde kullanılan zemin mozaiğine ulaşıldı
Erken Bizans döneminde kullanılan zemin mozaiğine ulaşıldı
Turşusu ile meşhur Aşağı Çavundur Köyü’ndeyiz
Turşusu ile meşhur Aşağı Çavundur Köyü’ndeyiz
Şüpheli araçtan 461 kilo skunk maddesi çıktı
Şüpheli araçtan 461 kilo skunk maddesi çıktı
Amatör balıkçının cansız bedeni bulundu
Amatör balıkçının cansız bedeni bulundu
Manisa Salihli’de orman yangını
Manisa Salihli'de orman yangını
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza
Daha Fazla Video Göster