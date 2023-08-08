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Maltepe'de akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada

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Giriş: 08.08.2023 11:58
Maltepe'de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücülerinden biri istasyonda bulunan markete girerek tezgahtan aldığı satırla aracın camına vurdu. O anlar kameraya yansıdı.
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