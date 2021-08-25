Maltepe’de 5 aylık bebeğini rehin alan kişi gözaltında

İstanbul Maltepe’de boşanma aşamasındaki karısıyla yaşadıkları tartışma sonucu evinde yangın çıkararak 5 aylık bebeğini rehin alan şüpheli, ekiplerin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Olay anında bıçak ve çam kırıkları ile kendisine zarar veren şüpheli, hastaneye kaldırıldı.