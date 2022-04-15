15 Nisan 2022, Cuma
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Maltepe çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
Maltepe’de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.