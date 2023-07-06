Maltepe Belediye binasında ateş eden müteahhit adliyede! İfadesi ortaya çıktı: Buna çok içerledim

Dün öğleden sonra Maltepe Belediye’sinde silah sesleri yükseldi. Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi Polat, silahıyla defalarca ateş etti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi. Polat’ın ifadesinde, “Onunla eskiden tanışıyorduk. Görüşmek için randevu almıştım. Önce erken geldiğim için beni kapıda beklettiler. Daha sonra içeri girdiğimde beni aşağılayıcı hareketlerde bulundu. Buna çok içerledim. Dışarı çıkıp tekrar içeri girdim ayaklarına doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.