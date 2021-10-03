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Malları için yaşlı adamı öldürdüğü iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

İHA
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Giriş: 03.10.2021 10:05
Kocaeli’de mal varlıklarına el koymak istedikleri 78 yaşındaki adamı işkence yaparak öldürdükten sonra cesedini sandığa koyarak denize attıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ölen şahsın dini nikahlı eşinin de olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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