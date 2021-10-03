03 Ekim 2021, Pazar
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Malları için yaşlı adamı öldürdüğü iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı
Kocaeli’de mal varlıklarına el koymak istedikleri 78 yaşındaki adamı işkence yaparak öldürdükten sonra cesedini sandığa koyarak denize attıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ölen şahsın dini nikahlı eşinin de olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.