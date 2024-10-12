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Malazgirt'te gaz patlaması paniğe neden oldu

Malazgirt'te gaz patlaması paniğe neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:24
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir lokantada meydana gelen gaz patlaması, büyük paniğe yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, lokantada maddi hasar meydana geldi.
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