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Malazgirt'in 951. yılı kutlamaları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sınır ötesine operasyon sinyali

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Giriş: 25.08.2022 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi. "Terör örgütlerinin başını Cudi'de, Garar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Suriye'ye operasyon sinyali verdi..
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