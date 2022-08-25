25 Ağustos 2022, Perşembe
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Malazgirt'in 951. yılı kutlamaları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sınır ötesine operasyon sinyali
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi. "Terör örgütlerinin başını Cudi'de, Garar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Suriye'ye operasyon sinyali verdi..