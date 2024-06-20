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Malatya'nın meşhur kirazı "Dalbastı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 16:12
Güncelleme:20.06.2024 16:12
Malatya'nın meşhur Dalbastı Kirazında hasat devam ediyor. A Haber muhabiri Mücahit Özendi, detayları aktardı.
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