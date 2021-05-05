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Malatyalı genç hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip oldu

DHA
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Giriş: 05.05.2021 10:59
Güncelleme:05.05.2021 11:05
Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 30 yaşındaki Esat Erdoğan, 12 yıl önce hobi olarak biriktirmeye başladığı tespihlerle koleksiyon oluşturdu. Evinde özel olarak yaptırdığı dolapta sergilediği 350 tespihin piyasa değerinin 900 bin TL olduğunu söyleyen Erdoğan, "Amacım tespih sayısını daha da artırmak" dedi.
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