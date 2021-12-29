29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti: Namaz kılarken Erdoğan'a teşekkür ediyorum

Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti: Namaz kılarken Erdoğan'a teşekkür ediyorum

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2021 15:37
Güncelleme:29.12.2021 15:37
Malatya’nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söylediler.
Tramvayın altında sıkıştı
Tramvayın altında sıkıştı
Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti!
Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti!
Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
Atatürk’e benzerliği ile tanınıyor! Karısı döve döve...
Atatürk'e benzerliği ile tanınıyor! Karısı döve döve...
İstenen ceza belli oldu!
İstenen ceza belli oldu!
çantada 15 günlük bebek bulundu!
çantada 15 günlük bebek bulundu!
Sosyal medyayı sallayan sohbet!
Sosyal medyayı sallayan sohbet!
Talihsiz gencin acı sonu!
Talihsiz gencin acı sonu!
Asiye yoğun bakımdan çıkarıldı
Asiye yoğun bakımdan çıkarıldı
İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede...
İzlemesi bile cesaret istiyor! Zirvede...
Sağanak ve kar yağışı geliyor!
Sağanak ve kar yağışı geliyor!
Bir ilk! Suni tohumlamayla...
Bir ilk! Suni tohumlamayla...
Daha Fazla Video Göster