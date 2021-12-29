29 Aralık 2021, Çarşamba
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Malatyalı depremzedeler yeni evlerine geçti: Namaz kılarken Erdoğan'a teşekkür ediyorum
Malatya’nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söylediler.