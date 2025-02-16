16 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Malatya'da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Malatya’da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!

Malatya'da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2025 21:53
Kaza, saat 19.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 03 VB 313 plakalı minibüs, 44 FB 268 plakalı Honda marka otomobil ve 44 LS 944 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın hemen ardından yaşanan diğer kazada ise 44 HT 326 plakalı Mercedes marka otomobil, 19 AEA 641 plakalı Toyota marka araç, 44 FR 803 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 44 NN 982 plakalı hafif ticari araç ile 44 PE 401 plakalı otomobil çarpıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Malatya’da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Malatya'da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe’ye ağladı!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe'ye ağladı!
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster