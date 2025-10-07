07 Ekim 2025, Salı

Malatya’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Giriş: 07.10.2025 21:35
Edinilen bilgilere göre, Aspuzu caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.Ö. idaresindeki 38 JP 427 plakalı hafif ticari araç , M.E. yönetimindeki 44 DD 045 plakalı otomobil ile M.Ö.’nün kullandığı 27 LE 385 plakalı otomobil ve Ü.S.K. idaresindeki 34 EH 4709 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.E. ile B.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
