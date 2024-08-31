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Malatya’da yük treni çapa motoruna çarptı: 3 ölü!

Malatya’da yük treni çapa motoruna çarptı: 3 ölü!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 09:32
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Orhan Acar eşi ve iki çocuğunun kasasında bulunduğu çapa motoru ile demiryolundan geçmeye çalıştı. Elazığ yönüne giden tren çapa motoruna çarpınca Acar'ın eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
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