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Malatya’da yapımı tamamlanan deprem konutlarından 43'ü hak sahiplerine teslim edildi

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 15:13
Elazığ'da geçen yıl meydana gelen altı virgül sekizlik depremde, Malatya'nın Kale ilçesinde de çok sayıda bina yıkılmış veya hasar görmüştü. Bölgede afetin yaralarını silmek için harekete geçildi, yeni konutlar inşa edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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