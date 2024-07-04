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Malatya'da yaklaşık bir ton soğan boş araziye atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 12:55
Malatya'da soğanlar boş araziye atıldı. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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