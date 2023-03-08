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Malatya'da ürküten görüntü! Bin 400 metre rakımda dev yarıklar

İHA
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Giriş: 08.03.2023 11:19
6 Şubat tarihinde meydanda gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürküttü.
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