Malatya'da ürküten görüntü! Bin 400 metre rakımda dev yarıklar

6 Şubat tarihinde meydanda gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürküttü.