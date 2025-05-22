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Malatya’da trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 02:49
Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağı mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 EG 669 plakalı trambüs ile aynı yöne seyreden 44 LH 391 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada trambüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya’da trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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