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Malatya'da tarihe geçen uyuşturucu operasyonu! Operasyonun detayları A Haber'de...

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Giriş: 30.07.2020 18:19
Güncelleme:30.07.2020 18:20
Malatya'da tarihe geçen uyuşturucu operasyonu yaşandı. Malatya-Elazığ kontrol noktasında gerçekleştirilen operasyonda 15 milyon değerinde 195 kilogram 375 paket uyuşturcu yüklü paket ele geçirildi. Yapılan bu operasyon Malatya tarihinde en yüklü ele geçiren uyuşturucu olarak tarihe geçti. Operasyona katılan komiser yardımcısı tarihi operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Malatya'da tarihe geçen uyuşturucu operasyonu yaşandı. Malatya-Elazığ kontrol noktasında gerçekleştirilen operasyonda 15 milyon değerinde 195 kilogram 375 paket uyuşturcu yüklü paket ele geçirildi.

Yapılan bu operasyon Malatya tarihinde en yüklü ele geçiren uyuşturucu olarak tarihe geçti.

Operasyona katılan komiser yardımcısı tarihi operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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