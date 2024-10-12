12 Ekim 2024, Cumartesi
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Malatya'da şüpheli valiz paniği!
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Yolun ortasında kırmızı bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valizin boş olduğu belirlendi. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.