Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı bulunmakta

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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