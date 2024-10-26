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Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı bulunmakta

Malatya'da otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı bulunmakta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 22:29
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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