Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Giriş: 25.08.2025 19:27
Giriş: 25.08.2025 19:27
Kaza, saat 17.15 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.U. idaresindeki 44 AHN 052 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 44 AEA 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.U. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
