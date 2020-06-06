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Malatya'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandılar! | Video

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Giriş: 06.06.2020 09:20
Güncelleme:06.06.2020 09:29
Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Şanlıurfa'da canlı yayın yapan bir televizyon kanalında o anlar böyle görüntülendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa Tv'nin canlı yayınına yansıdı. Ömer Ağ ile Panorama Programına katılan Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuştuğu sırada deprem yaşandı.

Program sunucu Ömer Ağ ve ekibi daha önce de Elazığ'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalanmışlardı.

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