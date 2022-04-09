Malatya'da merkez Üssü Pütürge olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 17.02’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalar yapıldı. Malatya Valisi Aydın Baru sahadaki araştırmaların sürdüğünü belirtirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Depremin 24 Ocak'taki depreme göre daha az olduğunu hissettik." dedi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel deprem bölgesinden canlı yayında aktardı.