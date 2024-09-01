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Malatya'da lahana hasadı

Malatya'da lahana hasadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 15:05
Malatya'da lahana hasadı yapılıyor. A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.
Malatya’da lahana hasadı
Malatya'da lahana hasadı
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