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Malatya'da korkutucu deprem! AFAD 2023 son deprem listesi

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Giriş: 09.08.2023 20:46
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya’da saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
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