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Malatya’da konutlar nereye yapılacak? İlk kazma vuruldu

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 11:39
Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe mevkiinde 349 kalıcı afet konutunun inşasına başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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