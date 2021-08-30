30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Malatya'da katliam gibi kaza: Can kaybı yaşandı arabalar kullanılamaz hale geldi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden kişinin Emine Dikici olduğu belirlendi. Kazada yaralanan kişiler ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.