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Malatya'da kar yağışı

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 08:17
Malatya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Turgut Özal Üniversitesinde sınavlar ertelendi. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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