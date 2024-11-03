03 Kasım 2024, Pazar
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Malatya’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı

Malatya’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 15:25
Malatya’da kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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