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Malatya’da hacı adayları dualarla uğurlandı

Malatya'da hacı adayları dualarla uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:39
İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmeden önce mehteran takımı ile buluşma noktası olan Abuzer Kudret Bor Cami önünde karşılanan hacı adayları okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası sevdikleri ile vedalaştı. Gözyaşları içerisinde heyecanla kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seslenen İl Müftüsü Ramazan Dolu, "Yaklaşık 2 ay hacda kalacaksınız. Mekke ve Medine'de 2 ay geçireceksiniz. Bunu büyük bir fırsat olarak kabul edin ve en güzel şekilde geçirmeye gayret edin." dedi.
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Malatya’da hacı adayları dualarla uğurlandı
Malatya’da hacı adayları dualarla uğurlandı
Malatya'da hacı adayları dualarla uğurlandı
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