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Malatya’da göle uçan otobüsün şoförü A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 09:52
Malatya’da bir belediye otobüsü baraj gölüne düşmüş ve üç yolcu yaralanmıştı. A Haber o otobüsün şoförü Mustafa Şahin’e ulaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen otobüs şoförü o anları anlattı. Mustafa Şahin, “Direksiyon kilitlendi. Araba hakimiyetimden çıktı. Hep solda olduğu için sağa dönmedi. Yolcular dedi ki; bizi gemiye yetiştir. Ben dedim ki oraya gidemem. Onlar ısrar etti ben de gittim. Teker patladı ve direksiyon kilitlendi.” dedi.
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