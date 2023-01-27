Malatya’da göle uçan otobüsün şoförü A Haber’e konuştu

Malatya’da bir belediye otobüsü baraj gölüne düşmüş ve üç yolcu yaralanmıştı. A Haber o otobüsün şoförü Mustafa Şahin’e ulaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen otobüs şoförü o anları anlattı. Mustafa Şahin, “Direksiyon kilitlendi. Araba hakimiyetimden çıktı. Hep solda olduğu için sağa dönmedi. Yolcular dedi ki; bizi gemiye yetiştir. Ben dedim ki oraya gidemem. Onlar ısrar etti ben de gittim. Teker patladı ve direksiyon kilitlendi.” dedi.