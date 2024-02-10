10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malatya'da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Malatya'da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2024 01:04
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde “kız “ meselesi yüzünden çıkan kavgada boğaz kısmında silahla vurulan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E. genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak, kayıplara karıştı. Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karabük’te yolu kapattılar!
Karabük'te yolu kapattılar!
Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti!
Malatya'da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti!
Bursa’da feci kaza kamerada!
Bursa'da feci kaza kamerada!
Sigara beyinde kalıcı hasara yol açıyor!
Sigara beyinde kalıcı hasara yol açıyor!
Scooter kullanımında yapılan hatalar!
Scooter kullanımında yapılan hatalar!
Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı!
Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı!
Motorsikletli kişiye silahlı saldırı!
Motorsikletli kişiye silahlı saldırı!
Babasına küfür eden adamı silahla vurdu!
Babasına küfür eden adamı silahla vurdu!
Son dakika | Sultanahmet’te feci kaza!
Son dakika | Sultanahmet'te feci kaza!
Kaza anları kameralara yansıdı
Kaza anları kameralara yansıdı
İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası!
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası!
Feci kaza! Tramvay yayaya çarptı
Feci kaza! Tramvay yayaya çarptı
Daha Fazla Video Göster