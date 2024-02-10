10 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Malatya'da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde “kız “ meselesi yüzünden çıkan kavgada boğaz kısmında silahla vurulan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E. genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak, kayıplara karıştı. Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.