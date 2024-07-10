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Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 01:39
AFAD, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Detayları A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Aydın Büyüksaraç anlattı. İşte detaylar...
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