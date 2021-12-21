21 Aralık 2021, Salı
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Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesi sonrası Malatya’da kayısıcı esnafı halaylarla sevinçlerini gösterdiler. Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı. Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL'ye kadar gerilemesi ile Malatya'da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını söylediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını söylediler.