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Malatya'da depremin yeni görüntüleri

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Giriş: 12.02.2023 16:43
Malatya’da 7,6’lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların paniği kameraya yansıdı.
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Malatya’da depremin yeni görüntüleri
Malatya'da depremin yeni görüntüleri
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