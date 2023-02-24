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Malatya’da çadır kentte yaşayan minik Muhammed herkesi duygulandırdı! Yürekler beraber çarpıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2023 13:23
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya başladı. Malatya’da depremzede Suriyeli minik Muhammed’in çadır kentte İstiklal Marşı’nı okuduğu görüntüleri ise yürekleri ısıttı. İşte o anlar...
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