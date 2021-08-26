27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malatya'da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

Malatya'da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2021 14:47
Yaklaşık 60 yıldır Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazılar yapan İtalyan ekip, höyüğün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının onurunu yaşıyor. Kazı ekibine öğrenciyken katılan ve şu an kazı başkanlığı yapan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, "Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk, şimdi UNESCO ile Arslantepe'nin önemini dünya anladı" dedi. Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaparak emekli olan Prof. Dr. Marcella Frangipane ise, "Buranın önemini anlatmak için 2013'te UNESCO'ya başvurmak için harekete geçtik. 8 yıllık çalışmayla iyi sonuç elde edildi, çok memnunum" ifadelerini kullandı.
Kombi bomba gibi patladı! Müstakil ev küle döndü
Kombi bomba gibi patladı! Müstakil ev küle döndü
Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuldu
Hemzemin geçitte trenden şans eseri kurtuldu
Düzce’de korkutan yangın!
Düzce'de korkutan yangın!
Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!
Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!
Piknikleri zehir oldu
Piknikleri zehir oldu
Feci kaza! Kamyon ikiye bölündü
Feci kaza! Kamyon ikiye bölündü
Polislerin üzerine tır sürdü
Polislerin üzerine tır sürdü
Selzede gurbetçiden duygulandıran sözler
Selzede gurbetçiden duygulandıran sözler
Fatih’te yangın
Fatih'te yangın
Evlilik hayali kuran Gizem’i sel suları hayattan kopardı
Evlilik hayali kuran Gizem’i sel suları hayattan kopardı
Avcılar’da yangın paniği
Avcılar'da yangın paniği
Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
Daha Fazla Video Göster