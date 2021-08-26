Malatya'da bulundu UNESCO listesine girdi: 5 bin 500 yıl öncesine ait

Yaklaşık 60 yıldır Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazılar yapan İtalyan ekip, höyüğün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının onurunu yaşıyor. Kazı ekibine öğrenciyken katılan ve şu an kazı başkanlığı yapan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, "Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk, şimdi UNESCO ile Arslantepe'nin önemini dünya anladı" dedi. Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaparak emekli olan Prof. Dr. Marcella Frangipane ise, "Buranın önemini anlatmak için 2013'te UNESCO'ya başvurmak için harekete geçtik. 8 yıllık çalışmayla iyi sonuç elde edildi, çok memnunum" ifadelerini kullandı.