Malatya'da bir aile yok oldu! Derece yatağına uçan otobilde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hasan Çiftçi idaresindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hasan Çiftçi, Zemzem Çiftçi, Yağız Çiftçi ile Mehmet Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.