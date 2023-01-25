25 Ocak 2023, Çarşamba
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Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı
Malatya'da belediyeye ait bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarında otobüste bulunan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camları kırılarak kurtarıldı. Yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün kendi ekseni etrafında birçok kez döndüğü ve süratini yavaşlatamadığı görüldü.