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Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu: Yolcular uzun uğraş sonucu kurtarıldı

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Giriş: 25.01.2023 18:59
Malatya'da belediyeye ait bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarında otobüste bulunan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camları kırılarak kurtarıldı. Yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün kendi ekseni etrafında birçok kez döndüğü ve süratini yavaşlatamadığı görüldü.
Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu
Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu
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