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Malatya'da akıl almaz kaza! Alt geçitte 7 araç birbirine girdi

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Giriş: 20.03.2024 20:53
Malatya’da altgeçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadı kazada maddi hasar meydana geldi.
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