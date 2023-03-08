Malatya'da 6 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerine sevk edildi

Malatya'da altı katlı bina çöktü. Ekipler binanın enkazında inceleme yapıyor. İlk belirlemelere göre enkazda kimsenin olmadığı bildirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.