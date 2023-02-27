27 Şubat 2023, Pazartesi
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Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binalar saniye saniye kamerada
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığı şehirde binaların yıkılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.