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Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binalar saniye saniye kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2023 14:32
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığı şehirde binaların yıkılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
5.6’lık depremde yıkılan binalar kamerada
5.6'lık depremde yıkılan binalar kamerada
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