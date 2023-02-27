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Malatya'da 5,6'lık deprem! Kahramanmaraş'ta hasarlı fabrika yıkıldı: Bir can kaybı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 14:51
Malatya Yeşilyurt merkezli 5, 6 büyüklüğündeki deprem sonrası Kahramanmaraş'ta da bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Hasarlı fabrikada 1 kişi hayatını kaybetti. Detaylarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Hasarlı fabrika çöktü: 1 can gitti
Hasarlı fabrika çöktü: 1 can gitti
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