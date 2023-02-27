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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem, yıkılan binalar var

DHA
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Giriş: 27.02.2023 12:57
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." denildi.
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