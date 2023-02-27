27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem o anlar kamerada

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem o anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 13:14
Güncelleme:27.02.2023 13:14
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
EYT düzenlemesinde kritik gün
EYT düzenlemesinde kritik gün
Asrın felaketi yerle bir etti
Asrın felaketi yerle bir etti
Komşu tartışması kanlı bitti o anlar kamerada
Komşu tartışması kanlı bitti o anlar kamerada
Tunceli ve Bingöl’de vaşak görüntülendi!
Tunceli ve Bingöl'de vaşak görüntülendi!
Sözün bittiği yer...
Sözün bittiği yer...
Hatay’da dehşete düşüren olay!
Hatay’da dehşete düşüren olay!
Evler 6 metre kaydı
Evler 6 metre kaydı
A Haber sokak sokak görüntüledi
A Haber sokak sokak görüntüledi
Adıyaman’da korkutan deprem
Adıyaman'da korkutan deprem
Erbakan’ın vefatının 12. yıl dönümü
Erbakan’ın vefatının 12. yıl dönümü
Daha Fazla Video Göster