27 Şubat 2023, Pazartesi
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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem o anlar kamerada
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.