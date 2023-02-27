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Malatya'da 5 farklı adreste arama-kurtarma yapılıyor

DHA
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Giriş: 27.02.2023 17:00
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, 5 farklı adreste arama- kurtarma çalışmaları yapılıyor. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 kişinin de yaralandığı depremde, ilk belirlemelere göre 29 bina yıkıldı. En çok yıkımın ise Merkez Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde yaşandığı öğrenildi.
5 farklı adreste arama-kurtarma
5 farklı adreste arama-kurtarma
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